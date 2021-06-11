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Зарплата украинцев в 2021 году за сбор ягод в Польше

Зарплата украинцев в 2021 году за сбор ягод в Польше

Польша – одна из самых популярных стран среди украинских заробитчан, за сбор ягод там в этом году платят от 800 до 1200 долларов в месяц.

В Польше заробитчанам предлагают бесплатное проживание в кемпинге в непосредственной близости к полю, а сбор ягоды может проходить с 6:00 утра до 12:00 ночи.

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“За сбор ягод в Польше в этом году платят от $800 до $1200/мес. Но если идет дождь – ты не выйдешь в поле, а плата идет именно за объем собранного. Также, если неурожай – где-то заморозки, где-то не успела ягода созреть и т.д. – это тоже влияет на итоговый заработок. Нужно собрать не меньше 40 кг ягоды в день”, – отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Ранее сообщалось, что в рамках Национального плана реконструкции Польша планирует упростить трудоустройство иностранцев, что должно восполнить нехватку кадров на рынке труда.

По материалам УБР
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