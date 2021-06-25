Представлен первый в мире Zoom-монитор (фото)

Американская компания HP официально представила новый офисный монитор HP E24mv G4, который стал первым в мире устройством данного типа, сертифицированным для организации видеоконференций в невероятно популярном во времена пандемии сервисе Zoom.
Для того чтобы удобно общаться с друзьями и коллегами, новинка получила стереодинамики и сразу два встроенных микрофона, которые обеспечивают четкую и чистую передачу голоса. Экран монитора имеет диагональ 23,8 дюйма и разрешение Full HD 1920х1080 пикселей. Здесь используется традиционная IPS-матрица. Контрастность – 1000:1. Максимальная яркость достигает 250 нит. Время отклика составляет 5 мс.
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В общем, обычный такой офисный монитор для решения любых будничных задач, но не для игр. Для подключения источников сигнала и периферии предусмотрены разъемы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также четыре порта USB-A 3.1 Gen 1. Более того – в HP E24mv G4 оставили даже уже устаревший порт VGA.
Продажи новинки стартуют в августе. Тем временем Lenovo анонсировала целую россыпь устройств для удаленной работы.
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