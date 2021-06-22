В Украине стало больше безработных

В I квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,4 млн человек. Количество безработного населения составило 1,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Практические советы о том, как накапливать и приумножать свои сбережения – в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы!

Как отмечается, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,0%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,4%, а в возрасте 15-70 лет – 10,5%.



Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

С 1 января 2022 года в Украине начнет действовать государственная программа, которая будет превращать малообеспеченных и безработных в предпринимателей.

По состоянию на 1 мая 2021 года на учете в столичной службе занятости состояли 17,7 тысячи человек – почти на тысячу меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Из них 15,6 тысячи получали пособие по безработице.

Минэкономики разработало законопроект, согласно которому правительство планирует урезать размер пособия по безработице.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.