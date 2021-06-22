Промпроизводство в Украине демонстрирует рост на фоне обвала в прошлом году

Объем промышленного производства в мае 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 5,4%. Рост зафиксирован благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда в апреле падение составило 12,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-май 2021 года рост промпроизводства составил 2,2% (в прошлом году за этот период падение на 8,1%).



Таблица: Госстат

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности – 2,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,9%.



Таблица: Госстат