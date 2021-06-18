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Налоговый комитет Рады поддержал инициативу правительства повысить налоги украинцам

Налоговый комитет Рады поддержал инициативу правительства повысить налоги украинцам

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» (№ 5600) и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой.

Поддержали законопроект 18 народных депутатов, 9 воздержались, еще трое выступили против.

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Кроме того, народные депутаты проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки влияния на экономику.

В этом проекте говорится о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. Так, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 га до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции которых не облагаются налогом на доходы физлиц.

Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем для некоторых сразу в три раза.

Напомним, ранее против принятия этого законопроекта выступило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), заявив, что проект имеет коррупциогенные факторы, поэтому он должен быть существенно доработан.

Согласно сообщению НАПК, при подготовке проекта № 5600 зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также документ не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.

По материалам РБК-Украина
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