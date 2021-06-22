Каждый пятый пользователь не купит iPhone с цифрой 13 в названии

Каждый пятый клиент американского магазина SellCell готов пропустить следующий iPhone, если он будет называться iPhone 13. В рамках опроса компания узнала мнение трех тысяч пользователей.

Источник предполагает, что тех, кто все-таки откажется от покупки iPhone 13 только из-за названия, будет не так много. Однако использование «несчастливого» числа на спрос повлияет в любом случае.

Результаты исследования:

74% респондентов считают, что Apple стоит назвать будущий смартфон как-то по-другому, не используя число «13»;

при этом 38% опрошенных проголосовали за вариант вообще без каких-либо числовых приставок;

в качестве альтернативы могут использовать, например, iPhone 12S или же вообще пропустить число «13», выпустив сразу iPhone 14.

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В прошлом подобное уже случалось. Мир так и не увидел iPhone 9. Впрочем, это было сделано не из-за суеверия, а потому что выход iPhone X вслед за iPhone 8 был приурочен к десятилетию смартфонов компании Apple.

Что известно об iPhone 13. Инсайдеры уверены, что Apple не откажется от своего знаменитого выреза, но он должен быть несколько меньше. По слухам, эффективная площадь экрана станет больше, потому что производитель уменьшит ширину рамок.

Кроме того, iPhone 13 будет использовать новейшую технологию D-ToF (Direct ToF), которая позволит заменить существующие компоненты системы Face ID и уменьшить размер пространства, необходимого для системы распознавания.

Смартфон получит аккумулятор увеличенной емкости, разъем Lightning, лазерный дальномер (во всех моделях линейки).

Презентация линейки Apple iPhone 13 должна состояться в сентябре этого года.