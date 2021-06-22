0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Каждый пятый пользователь не купит iPhone с цифрой 13 в названии

Каждый пятый пользователь не купит iPhone с цифрой 13 в названии

Каждый пятый клиент американского магазина SellCell готов пропустить следующий iPhone, если он будет называться iPhone 13. В рамках опроса компания узнала мнение трех тысяч пользователей.

Источник предполагает, что тех, кто все-таки откажется от покупки iPhone 13 только из-за названия, будет не так много. Однако использование «несчастливого» числа на спрос повлияет в любом случае.

Результаты исследования:

  • 74% респондентов считают, что Apple стоит назвать будущий смартфон как-то по-другому, не используя число «13»;
  • при этом 38% опрошенных проголосовали за вариант вообще без каких-либо числовых приставок;
  • в качестве альтернативы могут использовать, например, iPhone 12S или же вообще пропустить число «13», выпустив сразу iPhone 14.

Читайте также: Apple остановит производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса

В прошлом подобное уже случалось. Мир так и не увидел iPhone 9. Впрочем, это было сделано не из-за суеверия, а потому что выход iPhone X вслед за iPhone 8 был приурочен к десятилетию смартфонов компании Apple.

Что известно об iPhone 13. Инсайдеры уверены, что Apple не откажется от своего знаменитого выреза, но он должен быть несколько меньше. По слухам, эффективная площадь экрана станет больше, потому что производитель уменьшит ширину рамок.

Кроме того, iPhone 13 будет использовать новейшую технологию D-ToF (Direct ToF), которая позволит заменить существующие компоненты системы Face ID и уменьшить размер пространства, необходимого для системы распознавания.

Смартфон получит аккумулятор увеличенной емкости, разъем Lightning, лазерный дальномер (во всех моделях линейки).

Презентация линейки Apple iPhone 13 должна состояться в сентябре этого года.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.