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Apple остановит производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса

Apple остановит производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса

Тайваньская исследовательская компания TrendForce сообщила, что Apple остановила производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса.

Что случилось? Согласно заявлению, модель iPhone 12 mini снята с производства, так как продемонстрировала неутешительные показатели продаж по сравнению с другими моделями семейства iPhone 12.

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Отмечается, что вместе с презентацией новых гаджетов, которую Apple запланировала на сентябрь 2021 года, компания сосредоточится на увеличении продаж трех моделей из серии iPhone 12s.

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В Apple слухи пока не подтвердили. iPhone 12 mini еще можно приобрести на официальном сайте компании. Однако, слухи о том, что смартфон перестанут выпускать, появлялись неоднократно. В марте 2020 года Apple скорректировала изначальный план по выпуску iPhone 12 mini на 70%, а некоторым поставщикам посоветовала прекратить производство компонентов на эту модель. О снижении продаж iPhone 12 mini также писало авторитетное издание Reuters.

По материалам ain.ua
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