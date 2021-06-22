Родстер Mazda Miata MX-5 получит электромоторы

Mazda подтвердила, что следующая Miata MX-5 будет электрифицирована, но будет ли это гибрид или электрокар, пока не известно.

Автомобиль точно станет тяжелее и, скорее всего, окажется именно гибридом.

«Mazda стремится электрифицировать MX-5 Miata, чтобы к 2030 году все модели были электрифицированы. Мы будем усердно работать над тем, чтобы сделать его легким, доступным, открытым двухместным спортивным автомобилем, отвечающим потребностям клиентов», — отметили в компании.

Стратегия Mazda по производству электромобилей включала план глобальной электрификации к 2030 году, но это не означает автоматически линейку чисто электрических транспортных средств. Mazda нацелена на портфель электромобилей в размере 25 процентов, а оставшиеся 75 процентов — это гибриды, использующие комбинацию электроэнергии и мощности внутреннего сгорания.

Таким образом, если MX-5 сохранится после 2030 года, по словам самой Mazda, это будет либо гибрид, либо электромобиль.

Когда руководителей Mazda спросили об этом прямо, ответ был предсказуемо уклончивым. Было подтверждение, что Miata входит в сферу действия плана по электрификации Mazda, но характер электрификации остался открытым.

Сегодня на улицах, безусловно, есть электрические родстеры, но малый вес Miata стал особенностью автомобиля. Аккумуляторы добавляют вес, поэтому вне зависимости от того, будет ли будущее авто гибридным или полностью электрическим, более тяжелая Miata кажется почти неизбежной.

В теории, гибридная Miata кажется вероятным выбором по сравнению с электромобилем. 75 процентов линейки Mazda 2030 будут предлагать гибридную мощность, и, хотя комбинированная трансмиссия добавляет вес, она будет не такой большой, как полностью электрическая. Это также оставляет Mazda некоторое пространство для маневра, чтобы создать новый электрический родстер и продвинуть MX-5 дальше в будущее.

С другой стороны, учитывая, что на Miata приходится небольшая часть общих продаж Mazda, электрическая версия могла бы лучше подходить для группы 25%.

Ранее представители Mazda подтвердили: новый компактный кроссовер MX-30 будет продаваться в США с роторным двигателем. Кроме этого компания поставит на рынок полностью электрическую версию авто.

В компании подтвердили, что в ближайшее время на рынке США должна появиться полностью электрическая и гибридная версии MX-30 с роторным двигателем. Сейчас гибридную MX-30 продают в Японии, но в качестве ДВС там используется классический четырехцилиндровый бензиновый мотор.

Ожидается, что полностью электрическая и роторно-гибридная версии авто появятся уже в следующем году.

Запас хода электрокара MX-30 составит всего около 200 км, поэтому более подходящей для американцев будет именно гибридная версия авто с роторным мотором.