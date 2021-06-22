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Tesla оборудует своими системами энергогенерации целый жилой район

Tesla оборудует своими системами энергогенерации целый жилой район

Идея встраивать солнечные панели и аккумуляторы на этапе планирования новых домов становится все более популярной в сфере недвижимости. Домовладельцы видят преимущества в генерации собственной электроэнергии. Так, застройщик Alset EHome хочет подписать соглашение с компанией Илона Маска по обустройству жилого района солнечными панелями Tesla и соответствующей инфраструктурой.

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Alset EHome объявила о подписании стратегического соглашения с Tesla на оснащение жилого квартала в пригороде Хьюстона, штат Техас, солнечным оборудованием. В двадцати новых домах на одну семью появятся солнечные панели, настенные аккумуляторы Powerwalls и зарядные устройства для электромобилей.

Кроме этих двадцати домов Alset уже заканчивает еще десять в том же районе. Также компания планирует приобрести еще 70 участков вокруг Хьюстона. Таким образом, до конца года будет построено сто новых умных домов на солнечной энергии.

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«Мы разрабатываем то, что непременно станет образцом экосистемы для частного дома будущего. Все больше людей приходит к „чистым“ решениям для своих домов, и мы рады максимально облегчить своим клиентам переход. Это также поможет ускорить всемирный переход к возобновляемым источникам энергии», — заявил Чарли Маккензи, директор американского отделения Alset EHome.

Возможно, это и не самый крупный контракт для энергетического подразделения Tesla, но он может стать первым шагом в проникновении Tesla на строительный рынок. Если опыт окажется удачным, этот и другие застройщики обратятся к компании Маска за новыми соглашениями.

По материалам Телеканал новин 24
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