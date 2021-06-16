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Tesla создала суперкомпьютер, на котором будут обучать автопилоты электромобилей

Tesla создала суперкомпьютер, на котором будут обучать автопилоты электромобилей

Компания миллиардера Илона Маска Tesla продемонстрировала новый суперкомпьютер собственной разработки. Его задействуют в работе нейросетей, которые отвечают за обучение автопилотов компании вождению.

Об этом сообщило издание Electrec.

Компания уже давно уделяет большое внимание вопросу усиления вычислительных мощностей. Они нужны, чтобы управлять программным обеспечением и обучать беспилотные автомобили компании.

Новый суперкомпьютер по мощности претендует на пятое место в мире, заявил директор по искусственному интеллекту Tesla Андрей Карпаты. Суперкомпьютер будет анализировать весь массив данных, который собрали беспилотники автомобилей Tesla – это архив размером в 1,5 петабайта (ПБ) информации.


Фото: electrek.co

Машина состоит из 720 узлов, в каждом из которых 8 графических процессоров Nvidia A100 (5760 в целом), их вычислительная мощность оценивается в 1,8 экзафлопса. Хранилище данных суперкомпьютера может содержать до 10 ПБ со скоростью обмена данными в 1,6 терабайта (ТБ) в секунду. Общая пропускная способность — до 640 терабит (Тбит) в секунду.

Напомним, последние несколько лет компания работает над созданием суперкомпьютера Dojo. Презентованная компанией машина — это лишь промежуточный этап на пути к нему мощностью в треть от предполагаемых характеристик Dojo.

По материалам The page
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