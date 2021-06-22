MediaTek собирается одной из первых выпустить 4-нм процессор

MediaTek намерена удерживать лидирующую позицию среди производителей процессоров.
По сообщениям авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station, с этой целью компания уже вовсю работает над следующим флагманским чипсетом, выполненным по самому передовому техпроцессу.
Указывается, что MediaTek Dimensity 2000 выйдет уже в первой половине следующего года и будет производиться по 4-нм техпроцессу. Сейчас самые топовые мобильные чипы, такие как Qualcomm Snapdragon 888 или Apple A14 Bionic, выполнены по 5-нм нормам.
Переход на ещё более точный техпроцесс позволит улучшить энергоэффективность и производительность.
По слухам, Dimensity 2000 будет построен на новой архитектуре ARM v9, а центральный процессор будет состоять из двух высокопроизводительных ядер Cortex-X2, Cortex-A710 и Cortex-A510. За графику будет отвечать флагманский видеоускоритель Mali-G710, который на 20% производительнее и потребляет на 20% меньше энергии в сравнении с предшественником.
Есть информация, что OPPO, vivo и Xiaomi уже заинтересованы в использовании MediaTek Dimensity 2000 в своих будущих устройствах.
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