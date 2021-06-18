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На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч

На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч

Компания Space Perspective, базирующаяся во Флориде, начала принимать бронирование мест на первый коммерческий полет в стратосферу своего корабля «Нептун» — капсулы на гигантском воздушном шаре — предназначенного для транспортировки восьми пассажиров и пилота на высоту 30 тыс. метров.

Об этом сообщает Space.com.

Стоимость полета составляет 125 тысяч долларов за место.

Пассажиры космического корабля «Нептун» проведут около шести часов на борту капсулы во время полета. В «Нептуне» есть лежачие сиденья, панорамные окна, ванная комната, предусмотрены закуски.

Первые коммерческие полеты в стратосферу планируется провести до конца 2024 года.

18 июня компания совершила первый тестовый полет с космодрома во Флориде. Он длился 6 часов 39 минут. Корабль достиг максимальной высоты 33,043 м и приводнился, как и планировалось, в Мексиканском заливе, примерно в 80 км от западного побережья Флориды, заявили представители Space Perspective.

По материалам УКРИНФОРМ
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