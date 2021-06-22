Экспорт украинских товаров в ЕС с 2014 года вырос на 60%

С 2014 года, когда началось временное применение Соглашения об ассоциации с ЕС, экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%.

Об этом заявила и. о. заместителя генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина в ходе презентации итогов выполнения Соглашения об ассоциации.

«Рост экспорта с начала временного применения Соглашения об ассоциации в 2014 году составил 60%» — сказала она.

В отчете о выполнении Соглашения об ассоциации отмечается, что удельный вес торговли товарами с ЕС от общего объема внешней торговли Украины составляет 40,7%.

Читайте также: Внешняя торговля выросла на $10,5 млрд

Отмечается, что ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

В структуре экспорта преобладают зерновые, масличные культуры и масла, растет экспорт ряда других аграрных и пищевых продуктов.

«Очень активно происходит гармонизация стандартов как в технической сфере, так и в аграрной» — сказала Нелина.

В частности, 4161 стандарт был приведен в соответствие с европейскими нормами.