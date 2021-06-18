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Каждая пятая финкомпания скрыла от НБУ информацию о собственниках

Каждая пятая финкомпания скрыла от НБУ информацию о собственниках

По требованию Национального банка только 80% участников небанковского рынка подали документы о своих структурах собственности в установленный срок, который истек 17 июня 2021 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Наибольшая доля компаний, которые подали соответствующую информацию, среди страховщиков — более 87%, самая низкая — среди ломбардов (65%).

208 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мероприятий по их изменению. Такие «небанки» будут иметь около 4 месяцев для того, чтобы эти меры реализовать.

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Всего структуру собственности раскрыли 1269 из 1580 компаний. То есть 311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг нарушили требования соответствующего положения Нацбанка и не подали необходимые документы. Это является основанием для применения регулятором мер воздействия.

В Нацбанке пообещали опубликовать полный перечень поставщиков финансовых услуг, которые не подали документы, в ближайшее время.

Напомним, что две трети всех украинских финкомпаний не работают. Больше всего «спящих» учреждений зафиксировано среди компаний-гарантов и лизингодателей.

По материалам УБР
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