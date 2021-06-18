У Кличко рассказали, зачем ГФС в четвертый раз нагрянула в Киевпасстранс

Правоохранители в четвертый раз приходили в структурное подразделение “Киевпастранса” за теми документами, которые уже были предоставлены по первому требованию.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на «Киевпастранс».

«22 июня сотрудники ГФС и прокуратуры провели обыски в Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры коммунального предприятия «Киевпастранс». Процессуальные действия совершались в рамках производства, по которому правоохранители месяц назад уже проводили обыски. Тогда служащие приходили за документами, которые до того неоднократно предоставлялись по первому требованию соответствующих органов», – говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии напомнили, что впервые запрос от ГФС был получен 26 января. В ответ 4 февраля документы были предоставлены. Второй раз, 16 апреля, Шевченковский райсуд постановил предоставить эти же документы. 5 мая предприятие требование удовлетворило. А 13 мая за этими же документами сотрудники ГФС и прокуратуры приходили в дирекцию «Киевпастранс».

Отмечается, что 22 июня правоохранители не приходили в дирекцию «Киевпастранс».

В предприятии отметили, что руководство Киевпасстранса также неоднократно по этому производству давало показания.

Напомним, Государственная фискальная служба 22 июня провела обыски в «Киевпастранс» по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств.