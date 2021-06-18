С начала года «зависли» 66 бюджетных программ - в Счетной палате назвали причины

За январь-май 2021 года не начато исполнение 66-ти бюджетных программ на сумму более 2,6 млрд грн, среди которых − строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, национальная программа информатизации, утилизация твердого ракетного топлива.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины, сообщает пресс-служба СП.

«За 5 месяцев не начато выполнение 66-ти бюджетных программ на сумму 2,6 млрд грн. Среди них такие важные, как строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины (255,7 млн грн), национальная программа информатизации (225,8 млн грн), утилизация твердого ракетного топлива (121 млн грн). Причина — промедление правительства с принятием решений о распределении средств по направлениям (объектам, мерам) и неутверждение паспортов бюджетных программ», — отметил Пацкан.

По его словам, план расходов общего фонда государственного бюджета по итогам 5 месяцев не выполнен на 36 млрд грн, или 7%. В частности, меньше плана расходы по бюджетным программам: Министерства здравоохранения — на 8,4 млрд грн, или 12,5% (из них на проведение вакцинации населения от COVID-19 — на 3,7 млрд грн, или 41%, на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения — на 1,8 млрд грн, или 3,5%); Министерства обороны — на 3,6 млрд грн, или 7,8% (из них на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования — на 1,7 млрд грн, или 13,7%).

Он добавил, что в январе-мае также не начато проведение расходов на предоставление субвенций по 9-м бюджетным программам на сумму 0,5 млрд грн, что вызвано прежде всего долговременным принятием правительством решений относительно распределений этих субвенций.

Комментируя ситуацию с доходами, глава Счетной палаты отметил, что план доходов общего фонда на 5 месяцев перевыполнен на 18,3 млрд грн, или на 4,5%. Доходы составили 421 млрд грн. В частности, перевыполнен план: НДС − на 9,8 млрд грн, или 5,3%; налога на прибыль предприятий − на 4,7 млрд грн, или 8,2%; акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) − на 3,3 млрд грн, или в 2,2 раза; рентной платы за пользование недрами − на 3 млрд грн, или 20%.

«В то же время меньше плана поступило акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) − на 2,7 млрд грн, или 10,2% и налога и сбора на доходы физических лиц на 0,8 млрд грн, или 1,5%», − отметил Пацкан.

Для финансирования общего фонда государственного бюджета поступило 193,3 млрд грн, что на 73,4 млрд грн, или 27,5% меньше плана на отчетный период. Это вызвано невыполнением плана поступлений от государственных заимствований и приватизации государственного имущества.

«Недопоступления от государственных внешних заимствований − 64,5 млрд грн, или 64% от плана, а от приватизации государственного имущества − 3,6 млрд грн, или 81% от плана», − подчеркнул Пацкан.

Он также отметил, что государственный долг в январе−мае вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам уменьшился на 19,6 млрд грн, или 0,9%. Расходы на его погашение составили 170,5 млрд грн.