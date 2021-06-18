Начато строительство нового моста в Сумской области

Компанией-подрядчиком Автомагистраль-Юг начаты работы на новых участках дороги и мостах на трассе Н-12 Сумы – Полтава в Сумской области.
Об этом сообщается на странице президентской программы в Facebook.
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Отмечается, что работы выполняются с усилением основания, обустройством тротуаров и остановок. Сейчас дорожники укладывают верхний слой покрытия и устанавливают барьеры, после чего останется лишь установить новые дорожные знаки и нанести разметку.
Также начался ремонт на новых участках трассы Н-12 вокруг Тростянца протяженностью около 10 км. Здесь, помимо дорожных работ, заменят водопропускные трубы, переоборудуют кабели связи и линии электропередач, установят автономное освещение пешеходных переходов и сеть наружного освещения в населенных пунктах.
Кроме того, начался ремонт двух мостов в Тростянце. Первый мост имеет длину 5 м и находится в аварийном состоянии. Его капитально отремонтируют. Второй мост длиной 15,7 м был настолько изношенным, что решили его снести и построить заново. Сейчас демонтаж уже завершен, строители забивают буронабивные сваи для возведения новой конструкции.
Как сообщалось ранее, благодаря кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) киевский мост Метро впервые с ввода в эксплуатацию в 1965 году капитально отремонтируют.
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