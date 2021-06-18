0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Начато строительство нового моста в Сумской области

Начато строительство нового моста в Сумской области

Компанией-подрядчиком Автомагистраль-Юг начаты работы на новых участках дороги и мостах на трассе Н-12 Сумы – Полтава в Сумской области.

Об этом сообщается на странице президентской программы в Facebook.

Читайте также: Завершился ремонт трассы в двух горных районах на Прикарпатье — «Укравтодор»

Отмечается, что работы выполняются с усилением основания, обустройством тротуаров и остановок. Сейчас дорожники укладывают верхний слой покрытия и устанавливают барьеры, после чего останется лишь установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Также начался ремонт на новых участках трассы Н-12 вокруг Тростянца протяженностью около 10 км. Здесь, помимо дорожных работ, заменят водопропускные трубы, переоборудуют кабели связи и линии электропередач, установят автономное освещение пешеходных переходов и сеть наружного освещения в населенных пунктах.

Кроме того, начался ремонт двух мостов в Тростянце. Первый мост имеет длину 5 м и находится в аварийном состоянии. Его капитально отремонтируют. Второй мост длиной 15,7 м был настолько изношенным, что решили его снести и построить заново. Сейчас демонтаж уже завершен, строители забивают буронабивные сваи для возведения новой конструкции.

Как сообщалось ранее, благодаря кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) киевский мост Метро впервые с ввода в эксплуатацию в 1965 году капитально отремонтируют.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.