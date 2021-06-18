В Украине хотят устроить реальную конфискацию коррупционных активов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с руководителями других правоохранительных органов вопросы института признания необоснованных активов и их взыскания в доход государства. Иными словами —

гражданская конфискация.

Об этом со ссылкой на Офис генпрокурора пишет сайт «Сегодня».

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Участники встречи согласились, что механизм гражданской конфискации является эффективным и действенным средством возвращения незаконно приобретенных активов за пределами уголовного производства в соответствии с лучшими мировыми практиками.

«Хотя такой институт был введен в Украине еще более полутора лет назад, его реализация пока фактически отсутствует. Он должен стать не декларативным, а использоваться как действенный способ наполнения государственного бюджета. Среди очевидных преимуществ гражданской конфискации — то, что она не зависит от обвинительного приговора. Определяющим фактором является разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая должна превышать миллион гривен», — отметила Ирина Венедиктова.

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Предметом гражданской конфискации могут быть только активы и доходы, полученные от них, которые были приобретены после вступления в силу соответствующего закона, то есть 28 ноября 2019 года. Выявление таких активов возможно, в частности, при осуществлении досудебного расследования уголовных правонарушений или оперативно-розыскных мероприятий всеми уполномоченными органами.

Генпрокурор отметила, что за полтора года действия института гражданской конфискации было заявлено только два иска о признании необоснованными активов двух народных депутатов на сумму 8,2 млн грн. В то же время правоохранителями на сегодняшний день расследуются 1,6 тыс. дел, в которых можно обнаружить необоснованные активы.

«От всех правоохранителей и органов государственной власти я требую безотлагательного налаживания тесного действенного сотрудничества для обеспечения эффективной реализации механизма гражданской конфискации. Два иска отнюдь не могут свидетельствовать об эффективности такой работы в стране, где общественное недовольство противодействием коррупции достигает апогея», — подчеркнула Венедиктова.