Бизнес сможет присоединиться к государственной системе обмена данными «Трембита».

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, 23 июня на заседании Правительства приняли соответствующее постановление.

«Создаем новые цифровые возможности для предпринимателей. «Трембита» – один из важнейших элементов, который помогает людям пользоваться е-услугами. Бизнес сможет обмениваться данными с государственными ресурсами, получать данные о льготниках во время продажи билетов на автобус, поезд, формировать счета по коммунальным платежам. По алгоритму бизнес — бизнес и государство — бизнес», – пишет Федоров.

По его мнению, «Трембита» решит и проблему с коммуникацией внутри бизнеса.

«Теперь не надо создавать свои отдельные инструменты, а можно воспользоваться «Трембитой». Она гарантирует защищенный обмен информацией между ресурсами, упрощает процессы и облегчает взаимодействие. Это один из шагов к началу внедрения режима paperless и к тому, чтобы люди еще меньше обращались в органы государственной власти. Ведь вся информация уже есть в реестрах», – добавил министр.

Система функционирует с 2020 года. На сегодня к Трембите уже подключены 48 государственных реестров и информационных систем. Построено более 270 электронных взаимодействий между реестрами. Только в прошлом году было совершено более 80 миллионов обменов.

«Трембита» – это один из основных элементов для функционирования портала и приложения Дія, которое обеспечивает получение данных из реестров для отображения как в приложении, так и в кабинете на портале.