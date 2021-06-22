Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за первый квартал 2021 года. Расходы составили 831,5 млрд грн, что на 4,4% больше, чем в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
На что тратят больше всего:
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Кроме того, на «Транспорт» украинцы тратят 7,9%, на «Здравоохранение» — 6,1%, на «Одежду и обувь» — 4,5%, на «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,4%, на «Отдых и культуру» — 3,0%, на «Связь» — 2,5%, на «Рестораны и отели» — 2,3%, на «Образование» — 1,5%, на «Разные товары и услуги» — 3,8%.
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