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Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку

Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за первый квартал 2021 года. Расходы составили 831,5 млрд грн, что на 4,4% больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

На что тратят больше всего:

  • наибольшей статьей расходов за квартал были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 39,5%;
  • расходы по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 18,0%;
  • на «Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» уходит 7,5% расходов.

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Кроме того, на «Транспорт» украинцы тратят 7,9%, на «Здравоохранение» — 6,1%, на «Одежду и обувь» — 4,5%, на «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,4%, на «Отдых и культуру» — 3,0%, на «Связь» — 2,5%, на «Рестораны и отели» — 2,3%, на «Образование» — 1,5%, на «Разные товары и услуги» — 3,8%.

Справка Finance.ua:

  • Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-апрель 2021 года составила 13 013 гривен.
  • Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $ 5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.

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По материалам Finance.UA
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