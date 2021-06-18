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Банки выдали более 400 млн грн «теплых кредитов»

Банки выдали более 400 млн грн «теплых кредитов»

Со старта госпрограммы по энергоэффективности в конце марта банками выдано 10 тысяч «теплых кредитов» на 404,4 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Банки выдали «теплых кредитов»:

  • 379,6 млн грн – на энергоэффективные мероприятия в домохозяйствах;
  • 24,8 млн грн – на твердотопливные котлы.

Семьи, которые уже привлекли “теплые кредиты” в этом году, получат 132 млн грн компенсаций. Всего на выплату компенсаций по этой программе в 2021 году заложено 150 млн грн.

Таким образом, возможности участия в программе почти исчерпаны, отмечает Госэнергоэффективности.

В этом году «теплые кредиты» предоставляют государственные Ощадбанк и Укргазбанк.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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