Банки выдали более 400 млн грн «теплых кредитов»

Со старта госпрограммы по энергоэффективности в конце марта банками выдано 10 тысяч «теплых кредитов» на 404,4 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Банки выдали «теплых кредитов»:
Семьи, которые уже привлекли “теплые кредиты” в этом году, получат 132 млн грн компенсаций. Всего на выплату компенсаций по этой программе в 2021 году заложено 150 млн грн.
Таким образом, возможности участия в программе почти исчерпаны, отмечает Госэнергоэффективности.
В этом году «теплые кредиты» предоставляют государственные Ощадбанк и Укргазбанк.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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