Шмыгаль: во 2 квартале мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики

Премьер Денис Шмыгаль заявил о лучших темпах роста всех секторов экономики во 2 квартале этого года. В целом по году правительственный прогноз остается неизменным.

Об этом он сказал на заседании правительства.

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«Что касается экономической ситуации. Во втором квартале этого года после улучшения ситуации с пандемией мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В целом по году правительственный прогноз остается неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%», — заявил Шмигаль.

По его словам, одним из факторов, который «может стать драйвером роста экономики», — это инвестиции и увеличение инвестиционной активности.