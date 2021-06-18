Шмыгаль: во 2 квартале мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики

Премьер Денис Шмыгаль заявил о лучших темпах роста всех секторов экономики во 2 квартале этого года. В целом по году правительственный прогноз остается неизменным.
Об этом он сказал на заседании правительства.
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«Что касается экономической ситуации. Во втором квартале этого года после улучшения ситуации с пандемией мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В целом по году правительственный прогноз остается неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%», — заявил Шмигаль.
По его словам, одним из факторов, который «может стать драйвером роста экономики», — это инвестиции и увеличение инвестиционной активности.
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