Преступники выманили во Франции 12 млн евро «пособия» по безработице из-за COVID-19

Преступники обманом выманили у французского государства 12 миллионов евро в виде пособия по безработице из-за COVID-19, используя 3600 подставных компаний для получения выплат.
Об этом в среду сообщила пресс-служба Европола.
Шесть человек были арестованы по подозрению в мошенничестве с французским государством.
Главный подозреваемый – 30-летний франко-израильский гражданин. Он и его жена были арестованы в Реплонже недалеко от швейцарской границы 16 июня при попытке бежать в Женеву, откуда они планировали вылететь в Тель-Авив.
Считается, что этот преступный синдикат обманом выманил у французского государства 12 миллионов евро в виде пособия по безработице из-за COVID-19, используя 3600 подставных компаний для получения выплат.
Полученные обманным путем средства были выплачены на счета во французских банках, а затем немедленно переведены за границу и перемещены по Европе перед тем, как их обменяли на виртуальные валюты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 2185 19
Украина столкнется с дефицитом собственной электроэнергии уже в 2025 году — НКРЭКУ11 ч. назад - 1139 16
Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть9 ч. назад - 1207 12
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ5 ч. назад - 6045 8
Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - ШмыгальВчера, 15:32 - 753 8
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ5 ч. назад - 6045 8
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 2185 19
В НБУ назвали причины роста цен на недвижимость7 ч. назад - 1729 3
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине до конца годаВчера, 21:00 - 1716
Обязанности вкладчика банка8 ч. назад - 1581 4
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Вчера, 12:10 - 325
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1059 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1131 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1190
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1543