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Преступники выманили во Франции 12 млн евро «пособия» по безработице из-за COVID-19

Преступники выманили во Франции 12 млн евро «пособия» по безработице из-за COVID-19

Преступники обманом выманили у французского государства 12 миллионов евро в виде пособия по безработице из-за COVID-19, используя 3600 подставных компаний для получения выплат.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Европола.

Шесть человек были арестованы по подозрению в мошенничестве с французским государством.

Главный подозреваемый – 30-летний франко-израильский гражданин. Он и его жена были арестованы в Реплонже недалеко от швейцарской границы 16 июня при попытке бежать в Женеву, откуда они планировали вылететь в Тель-Авив.

Считается, что этот преступный синдикат обманом выманил у французского государства 12 миллионов евро в виде пособия по безработице из-за COVID-19, используя 3600 подставных компаний для получения выплат.

Полученные обманным путем средства были выплачены на счета во французских банках, а затем немедленно переведены за границу и перемещены по Европе перед тем, как их обменяли на виртуальные валюты.

По материалам Европейская правда
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