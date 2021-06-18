В Раде предлагают расширить полномочия нотариусов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об усовершенствовании регулирования нотариальной деятельности. Как отметили в Министерстве юстиции, реформа будет держаться на «трех китах» – цифровизация нотариальной деятельности, переход к единому нотариату и расширение сферы компетенции нотариусов.

Об этом пишет «Слово и дело».

В законопроекте предлагается отказаться от системы разделения на государственных и частных нотариусов (это обычная практика европейских стран) и закрепить единый статус нотариата в Украине.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона будет способствовать увеличению доступности базовых нотариальных действий для социально уязвимых слоев населения – каждый гражданин, независимо от уровня дохода и места проживания, сможет обратиться к нотариусу.

Предусмотрено также внедрение электронной системы нотариата, это позволит автоматизировать ряд процессов и обеспечить надежность и защиту нотариального документа от подделки. Нотариусы будут обязаны иметь квалифицированную электронную подпись, вести отчетность и подавать ее в электронной системе, все свои действия регистрировать в специальном реестре.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение полномочий нотариусов. Они могут получить право регистрировать браки и разводы, устанавливать факт родственных отношений между физическими лицами, устанавливать факт принадлежности правоустанавливающих документов лицу, удостоверять правильность бумажной копии электронного документа.

Еще одно нововведение: нотариусам дадут право обеспечивать доказательства, то есть заверять по письменному заявлению лица данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие юридических обстоятельств.



Инфографика: «Слово и дело»