В Раде предлагают расширить полномочия нотариусов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об усовершенствовании регулирования нотариальной деятельности. Как отметили в Министерстве юстиции, реформа будет держаться на «трех китах» – цифровизация нотариальной деятельности, переход к единому нотариату и расширение сферы компетенции нотариусов.
Об этом пишет «Слово и дело».
В законопроекте предлагается отказаться от системы разделения на государственных и частных нотариусов (это обычная практика европейских стран) и закрепить единый статус нотариата в Украине.
В пояснительной записке отмечается, что принятие закона будет способствовать увеличению доступности базовых нотариальных действий для социально уязвимых слоев населения – каждый гражданин, независимо от уровня дохода и места проживания, сможет обратиться к нотариусу.
Предусмотрено также внедрение электронной системы нотариата, это позволит автоматизировать ряд процессов и обеспечить надежность и защиту нотариального документа от подделки. Нотариусы будут обязаны иметь квалифицированную электронную подпись, вести отчетность и подавать ее в электронной системе, все свои действия регистрировать в специальном реестре.
Кроме того, законопроект предусматривает расширение полномочий нотариусов. Они могут получить право регистрировать браки и разводы, устанавливать факт родственных отношений между физическими лицами, устанавливать факт принадлежности правоустанавливающих документов лицу, удостоверять правильность бумажной копии электронного документа.
Еще одно нововведение: нотариусам дадут право обеспечивать доказательства, то есть заверять по письменному заявлению лица данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие юридических обстоятельств.
Инфографика: «Слово и дело»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина столкнется с дефицитом собственной электроэнергии уже в 2025 году — НКРЭКУ14 ч. назад - 1434 17
Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть12 ч. назад - 1390 12
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ8 ч. назад - 9064 11
Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - ШмыгальВчера, 15:32 - 854 10
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономить6 ч. назад - 1407 6
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ8 ч. назад - 9064 11
Обязанности вкладчика банка11 ч. назад - 2045 4
В НБУ назвали причины роста цен на недвижимость10 ч. назад - 1983 3
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине до конца годаВчера, 21:00 - 1830
Украина столкнется с дефицитом собственной электроэнергии уже в 2025 году — НКРЭКУ14 ч. назад - 1434 17
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Вчера, 12:10 - 355
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1082 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1139 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1204
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1556