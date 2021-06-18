Сооснователь Mozilla запустил собственную поисковую систему

Разработчики браузера Brave объявили о запуске собственной поисковой системы. Теперь пользователям кросплатформенного приложения доступен фирменный поисковик Brave Search, который позиционируется как конфиденциальный сервис, не отслеживающий пользовательские данные.
Brave Search пока работает в режиме бета-тестирования. Представители компании отметили, что фирменным браузером пользуются более 32 миллионов человек, а активная аудитория новой поисковой системы постоянно растёт. Предварительная версия поисковика уже доступна на iOS, Android и компьютерах под управлением Windows, Linux или macOS.
По заверению разработчиков, Brave Search не собирает данные пользователей для улучшения результатов поиска. Компания обещает полную прозрачность алгоритма работы своего движка на базе ранее приобретённой поисковой системы Tailcat и отсутствие скрытых механизмов получения пользовательской информации.
В отличие от других поисковых систем, которые обычно «переупаковывают» результаты из Google и Microsoft Bing, Brave создаёт независимый веб-индекс. Впрочем, поначалу он будет отчасти полагаться на Bing в тех областях, где его собственные результаты ещё недостаточно хороши (например, поиск изображений).
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