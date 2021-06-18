Кто из предпринимателей может не платить единый взнос

С 1 января 2021 года расширен перечень плательщиков единого взноса, которые освобождаются от уплаты за себя единого взноса.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Кировоградской области.

Освобождаются от уплаты за себя ЕСВ ФЛПы и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они:

получают пенсию по возрасту, или по выслуге лет,

являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают в по закону пенсию или социальное пособие.

Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Освобождаются от уплаты за себя единого взноса:

лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, при условии постановки их на учет как ФЛП и ведения ими одного вида деятельности одновременно как ФЛП , так и лицо, которое ведет независимую профессиональную деятельность;

лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, и ФЛП , имеющие основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем были уплачены страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса. Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ при условии самостоятельного определения за месяцы отчетного периода, за которые работодателем были уплачены страховой взнос за таких лиц в размере меньше минимального страхового взноса, базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной этим Законом.

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Отменяется обязанность платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых не был получен доход (прибыль) для ФЛП (кроме тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения), лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства.

А значит, для физических лиц, применяющих общую систему налогообложения, лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства единый взнос начисляется на сумму дохода, полученного от их деятельности, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход.

В случае если такими плательщиками не получен доход в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, они могут самостоятельно определить базу начисления, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной этим Законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Таким образом, с 01.01.2021 самостоятельное определение базы начисления единого взноса является исключительно правом, а не обязанностью для указанных плательщиков.