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Верховный Суд вернул Буче 890 гектаров земли

Верховный Суд вернул Буче 890 гектаров земли

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу прокуратуры Киевщины и оставил в собственности Бучи 890 гектаров земли.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский, обнародовав фрагмент соответствующего решения ВС.

«Имеем финальную точку в судебной истории о 890 га, которая тянется с 2014 года. Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда окончательно отклонил кассационную жалобу Киевской областной прокуратуры, оставив в силе решение предыдущих инстанций, принятых в пользу общины Бучи», — написал он.

Согласно постановлению суда, как проинформировал Шаправский, решение Бучанского поселкового совета 2002 года, которым отнесены земли, которые частично обслуживались Бучанским лесохозяйственным учреждением, к землям жилой и общественной застройки, признано законным.

«Территория так называемой „Бучанской лесной дачи“ как минимум с начала 1960-х годов находилась в пределах поселка Буча и статуса леса 1 категории не имела, а следовательно, община имела полное право распоряжаться ею по собственному усмотрению», — заявил секретарь горсовета, добавив, что материалы лесоустройства 1980-х годов, на которые ссылалась прокуратура для подтверждения статуса леса, являются недействительными, поскольку не были утверждены государственными органами лесного хозяйства.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит, подытожил Шаправский.

Напомним, обжалованное прокуратурой решение было вынесено Бучанским поселковым советом в 2002 году и касалось урегулирования вопросов землепользования Бучанского лесохозяйственного учреждения, которое частично обслуживало территорию площадью 890 га в пределах поселка Буча (примерно треть территории населенного пункта). Представители прокуратуры ссылались на то, что дело касалось земельных участков «Бучанской лесной дачи» за пределами населенного пункта, покрытых лесом первой категории, поэтому распоряжаться ими должен был Кабмин.

В частности, в 2014 году областная прокуратура подала иск, и Ирпенский городской суд вынес решение о незаконности изъятия 890 га земель лесного фонда и изменения их целевого назначения в пределах Бучанского поселкового совета.

Несколько лет подряд юридическое управление Бучанского горсовета предоставляло аргументы для суда, что община имела право распоряжаться своими землями. Ссылались, в частности, на документы советского периода, по которым «спорные» земли были частью населенного пункта задолго до 2002 года. Так, в 2017 году были обнаружены архивные документы — «дела по учету земель графическим способом Киево-Святошинского района Киевской области» 1961 и 1975 годов. Они подтверждают, что уже в этот период в состав поселка Буча полностью входила территория так называемой «Бучанской лесной дачи».

Впоследствии суд отменил свое решение и признал, что участок в 890 га уже находился в пределах территории общины Бучи в 2002 году, статуса леса первой категории не имел и местный совет имел полное право выделять земли физическим и юридическим лицам. Также суд подтвердил, что материалы лесоустройства 1980-х годов, на основании которых строила свою доказательную базу прокуратура, не были утверждены Гослесагентством, а следовательно, они не могут быть официальными документами, подтверждающими статус леса.

По материалам УКРИНФОРМ
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