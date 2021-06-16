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Разработчики Kyiv Smart City требуют от властей Киева вернуть долги

Разработчики Kyiv Smart City требуют от властей Киева вернуть долги

Компания-разработчик сервиса Kyiv Smart City (Диджитал Сюлюшнс) подала в суд на коммунальное предприятие Киева Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) из-за долга за пользование приложением в период с июня по декабрь 2020 года.

Об этом пишет издание dev.ua.

Отмечается, что разработка сервиса Kyiv Smart City проводилась не за счет бюджетных средств, а в рамках коммерческого договора о совместной деятельности между ГИВЦ и компанией Диджитал Солюшнс. Договор действовал с февраля 2019 года.

По условиям контракта городские власти обязаны были ежемесячно выплачивать разработчику 1% от суммы за все проданные билеты в городском коммунальном транспорте. Как пишет издание, до июля 2020 года КП производило оплату исправно:

  • на первом этапе (25.02.2019 — 31.12.2019) — 462 тыс. грн;
  • на втором этапе (01.01.2020 — 30.06.2020) — 489 тыс. грн;
  • на третьем этапе 01.07.2020 — 31.10.2020) — 611 тыс. грн.

Однако с июля прошлого года администрация Киева в одностороннем порядке отказалась выполнять эти обязательства, объясняя это тем, что в соответствии с законом о государственных закупках сумма вознаграждения не должна превышать 200 000 долл. в год. В противном случае нужно объявлять тендер.

В марте этого года Хозсуд принял решение в пользу разработчика Kyiv Smart City, заключив, что договор о совместной деятельности не является договором о закупке товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей государства и общин. Таким образом, действие закона о госзакупках на него не распространяется. Также ГИВЦ проиграл дело, в котором власти требовали расторгнуть договор с разработчиком программы.

По материалам НВ
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