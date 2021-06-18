Власти США выделяют $8 миллиардов на возобновление работы аэропортов

Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении $ 8 миллиардов сотням аэропортов по всей стране с целью возобновления интенсивной работы, а также безопасности перелетов.

С соответствующим заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Сегодня FAA — Федеральное управление гражданской авиации — объявило о выделении $ 8 миллиардов в виде грантов для аэропортов», — проинформировала пресс-секретарь администрации США.

Она уточнила, что эти средства поступят из Американского плана финансового восстановления после пандемии COVID-19. Это предполагает, в частности, обеспечение работы сотрудников аэропорта, реализацию строительных проектов, облегчение выплат за аренду терминалов концессионным компаниям, а также помощь аэропортам оправиться от последствий COVID-19.

При этом Псаки заметила, что сейчас через американские аэропорты путешествуют более чем в три раза больше американцев, чем когда-либо в прошлом году.

«Итак, это финансирование поможет аэропортам активизировать деятельность, обеспечить безопасность путешественников и занять работников», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она уточнила, что гранты получат сотни аэропортов по всей стране.

Напомним, США оперативно вводят план вакцинации населения страны, что позволяет ослабить карантинные ограничения и начать восстановление всех отраслей американской экономики.

Обо всех важных экономических событиях в Украине и мире вы можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.