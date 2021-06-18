0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Власти США выделяют $8 миллиардов на возобновление работы аэропортов

Власти США выделяют $8 миллиардов на возобновление работы аэропортов

Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении $ 8 миллиардов сотням аэропортов по всей стране с целью возобновления интенсивной работы, а также безопасности перелетов.

С соответствующим заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Сегодня FAA — Федеральное управление гражданской авиации — объявило о выделении $ 8 миллиардов в виде грантов для аэропортов», — проинформировала пресс-секретарь администрации США.

Она уточнила, что эти средства поступят из Американского плана финансового восстановления после пандемии COVID-19. Это предполагает, в частности, обеспечение работы сотрудников аэропорта, реализацию строительных проектов, облегчение выплат за аренду терминалов концессионным компаниям, а также помощь аэропортам оправиться от последствий COVID-19.

При этом Псаки заметила, что сейчас через американские аэропорты путешествуют более чем в три раза больше американцев, чем когда-либо в прошлом году.

«Итак, это финансирование поможет аэропортам активизировать деятельность, обеспечить безопасность путешественников и занять работников», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она уточнила, что гранты получат сотни аэропортов по всей стране.

Напомним, США оперативно вводят план вакцинации населения страны, что позволяет ослабить карантинные ограничения и начать восстановление всех отраслей американской экономики.

Обо всех важных экономических событиях в Украине и мире вы можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.