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Credit Suisse: За год пандемии в мире стало больше на 5 миллионов миллионеров

Credit Suisse: За год пандемии в мире стало больше на 5 миллионов миллионеров

На конец 2020 года в мире насчитывалось 56,1 млн миллионеров – на 5,2 млн больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует отчет Credit Suisse Global Wealth Report.

Лишь Штаты прибавили треть от общего числа миллионеров в мире – 1,7 млн новых миллионеров.

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Отмечается, что примерно 1% взрослых в мире – долларовые миллионеры. Миллионеры – редкость в Индии, Индонезии или России: примерно каждый тысячный взрослый. Миллионеры составляют 3% взрослого населения Италии и Испании. Перспективы встретить миллионера увеличиваются в направлении Франции, Австрии или Германии (около 4%), и еще больше улучшаются в направлении Бельгии, Нидерландов, Дании или Швеции (около 6%). Еще выше плотность миллионеров в США или Гонконге (более 8%), Австралии (9%), а больше всего – в Швейцарии (15%).

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Как отмечается в отчете, последствия пандемии COVID-19 привели к повсеместному росту неравенства в благосостоянии в 2020 году.

В частности, в странах, где государственная поддержка не была реализована, экономическое влияние пандемии на занятость и доходы в 2020 году, вероятно, нанесло ущерб самым низким группам владельцев богатств, заставив их использовать свои сбережения или больше задолжать.

Напротив, группы с самым высоким уровнем благосостояния относительно не претерпели снижения общего уровня экономической активности, и, что более важно, они также извлекли выгоды из цен на акции и на жилье.

Уточняется, что рост неравенства также был значительным в 2009 году.

По материалам Украинская правда
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