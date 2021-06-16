Минфин привлек более 11 млрд грн от размещения ОВГЗ

Министерство финансов на аукционах 22 июня привлекло в бюджет 11,383 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривнах и долларах.

Минфин предложил инвесторам 6 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5, 2, 3 и 5 лет, а также годовые долларовые бумаги.

Средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 9% (+1 б.п.). Удовлетворены все 13 заявок, от их продажи получено 480,92 млн грн.

На годовые гривневые ОВГЗ с доходностью 10,97% удовлетворены 17 из 18 заявок. От их продажи привлечено 2,07 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних бумаг составила 11,3%, что позволило удовлетворить все 14 заявок и получить 1,465 млрд грн.

От продажи 2-летних ОВГЗ с доходностью 12% и удовлетворением всех 14 заявок привлечена наибольшая сумма – 3,55 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних облигаций составила 12,3%, что позволило удовлетворить все 11 заявок и получить 134,5 млн грн.

На 5-летние ОВГЗ с доходностью 12,59% удовлетворены все 18 заявок. От их продажи привлечено 642,77 млн грн.

От продажи годовых долларовых бумаг со средневзвешенной доходностью 3,7% получено $111,9 млн.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 11 млрд 383 млн 264 тыс. 101,35 грн.