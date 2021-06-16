607 млн человек в мире не включены в финансовую систему, — Mastercard

Украина достаточно активно воспринимает диджитальные технологии. На платежном рынке произошла целая революция, вызванная интеграцией с девайсами Apple.

Об этом рассказала вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове Анна Онищенко во время Форума «Stable Ukraine: Economy against Covid».

В результате этой революции в Украине мы имеем такую статистику:

51% безналичных оплат- NFC или онлайн. То есть это оплаты с карты, которая токенизирована к мобильному или другому девайсу, или операция в электронной коммерции;

46% бесконтактных оплат — NFC .

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«Каждая вторая из оплат в Украине — это цифровая оплата. Также хочу отметить, что по данным Нацбанка, в 1 квартале этого года каждая 9 из 10 транзакций — безналичная, то есть они происходят для того, чтобы что-то оплатить, а не для получения «бумажных денег», — отметила эксперт.

По ее словам, большая половина оплат украинцев свидетельствует о развитии их цифрового электронного поведения.

Также эксперт отметила, что Украина занимает почетное место в тройке европейских стран по оплате носимыми устройствами (фитнес-часы, смарт-браслеты и другие девайсы).

«46% в оплате через NFC в бесконтакте свидетельствуют о том, что мы более чем в два раза выше, чем некоторые развитые рынки Европы, в частности Германии, Польши и Швеции», — рассказала Анна Онищенко

Относительно предложения диджитальных банков стоит отметить, что необанков, то есть банков, которые существуют только в диджитальном пространстве, есть очень много. Mastercard сотрудничает с 60 такими диджитал-банками во всей Европе. К слову, 62% европейцев рассматривают переход от физического банкинга в диджитал.

Потенциал для развития. Онищенко отметила, что потенциал заключается в том, что в Украине, как и в мире, большое количество клиентов должны быть включены в финансовую систему. 607 млн людей в мире уже приобщены к диджиталу через смартфон, но не включены в финсистему в целом.

Кроме того, 50% малого и среднего бизнеса не имеют возможностей и продуктов для безналичной оплаты товаров и услуг, которые они предоставляют.

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«Это дает нам информацию для размышлений. Согласно исследованиям, почти треть украинцев находятся вне финансовой системы, то есть не имеют счетов в банках. Они обходятся в своей жизни без привычных для нас финансовых вещей и решений. Но у 60% украинцев есть смартфоны, то есть это такой спелый фрукт, который низко висит: с помощью тех решений, которые предлагаются на платежном рынке, их можно приобщить к финансовой системе», — подытожила Онищенко.