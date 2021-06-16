607 млн человек в мире не включены в финансовую систему, — Mastercard

Украина достаточно активно воспринимает диджитальные технологии. На платежном рынке произошла целая революция, вызванная интеграцией с девайсами Apple.
Об этом рассказала вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове Анна Онищенко во время Форума «Stable Ukraine: Economy against Covid».
В результате этой революции в Украине мы имеем такую статистику:
О важных новостях финтеха мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Там же учим не платить лишнее. Присоединяйтесь! 🤫
«Каждая вторая из оплат в Украине — это цифровая оплата. Также хочу отметить, что по данным Нацбанка, в 1 квартале этого года каждая 9 из 10 транзакций — безналичная, то есть они происходят для того, чтобы что-то оплатить, а не для получения «бумажных денег», — отметила эксперт.
По ее словам, большая половина оплат украинцев свидетельствует о развитии их цифрового электронного поведения.
Также эксперт отметила, что Украина занимает почетное место в тройке европейских стран по оплате носимыми устройствами (фитнес-часы, смарт-браслеты и другие девайсы).
«46% в оплате через NFC в бесконтакте свидетельствуют о том, что мы более чем в два раза выше, чем некоторые развитые рынки Европы, в частности Германии, Польши и Швеции», — рассказала Анна Онищенко
Относительно предложения диджитальных банков стоит отметить, что необанков, то есть банков, которые существуют только в диджитальном пространстве, есть очень много. Mastercard сотрудничает с 60 такими диджитал-банками во всей Европе. К слову, 62% европейцев рассматривают переход от физического банкинга в диджитал.
Потенциал для развития. Онищенко отметила, что потенциал заключается в том, что в Украине, как и в мире, большое количество клиентов должны быть включены в финансовую систему. 607 млн людей в мире уже приобщены к диджиталу через смартфон, но не включены в финсистему в целом.
Кроме того, 50% малого и среднего бизнеса не имеют возможностей и продуктов для безналичной оплаты товаров и услуг, которые они предоставляют.
Читайте также: Две трети операций в pos-терминалах – бесконтактные – НБУ
«Это дает нам информацию для размышлений. Согласно исследованиям, почти треть украинцев находятся вне финансовой системы, то есть не имеют счетов в банках. Они обходятся в своей жизни без привычных для нас финансовых вещей и решений. Но у 60% украинцев есть смартфоны, то есть это такой спелый фрукт, который низко висит: с помощью тех решений, которые предлагаются на платежном рынке, их можно приобщить к финансовой системе», — подытожила Онищенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр8 ч. назад - 7214 26
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов3 ч. назад - 8084 7
Майами заманивает китайских Bitcoin-майнеров низкими ценами на энергию13 ч. назад - 510 3
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследованиеВчера, 20:34 - 1995 3
Один айтишник приносит экономике страны более 22 тысяч долларов (исследование)Вчера, 16:19 - 1810 2
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов3 ч. назад - 8084 7
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр8 ч. назад - 7214 26
Где украинцы собираются провести отпуск — опросВчера, 21:32 - 2492 1
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследованиеВчера, 20:34 - 1995 3
Один айтишник приносит экономике страны более 22 тысяч долларов (исследование)Вчера, 16:19 - 1810 2
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)4 ч. назад - 74
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 876 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1058 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1121
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1460