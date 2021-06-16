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Израиль с июля разрешит въезд вакцинированным иностранцам

Израиль с июля разрешит въезд вакцинированным иностранцам

В Израиль смогут въезжать вакцинированные от коронавируса туристы. Данная мера начнет действовать с 1 июля.

Об этом сообщает The Jerusalim Post.

Кроме тех, кто сделал прививку, в Израиль будут допущены дети до шести лет, родители которых выполнят соответствующее требование.

«Предварительного разрешения не потребуется, но в настоящее время Министерство здравоохранения Израиля изучает дополнительные детали. В частности, они включают список стран, из которых людям будет разрешен въезд в Израиль, и какие вакцины будут приниматься», – говорится в сообщении.

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Вакцинированные лица, въезжающие в страну, должны будут пройти карантин, как это требуется от жителей Израиля, возвращающихся из-за границы, которые не получили прививки или не выздоровели.

Напомним, в Израиле местным жителям больше не нужно носить маски в закрытых помещениях. Однако граждане, направляющиеся к месту самоизоляции из-за COVID-19 и пассажиры общественного транспорта должны соблюдать масочный режим.

По материалам Слово и Дело
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