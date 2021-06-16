Facebook запустил аналог Clubhouse в США

Компания Facebook запустила в США аналог Clubhouse – сервис Live Audio Rooms, который позволяет пользователям слушать подкасты общественных деятелей и сообществ в реальном времени и участвовать в них.
Об этом сообщается на сайте компании.
«Live Audio Rooms в Facebook позволяют вам находить, слушать и присоединяться к живым беседам с публичными деятелями, экспертами и другими людьми на темы, которые вас интересуют», – говорится в сообщении.
Facebook наделит определенные общественные фигуры и группы в социальной сети правом создавать аудиокомнаты, в которых будут вестись дискуссии. Модератор подкаста может пригласить спикеров заранее или во время разговора. В комнате может быть до 50 ораторов, а количество слушателей не ограничено.
Также предусмотрена возможность создания закрытой комнаты, доступ к которой разрешен только по приглашениям.
Фото: about.fb.com
Кроме того, слушатели и участники комнат смогут отправлять донаты авторам бесед или другим неприбыльным организациям, указанным создателями комнаты.
Сервис доступен на iOS и Android.
Напомним, аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она получила известность среди “элиты Кремниевой долины” как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению. После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать разные комнаты и общаться там исключительно голосовыми сообщениями. Сейчас сервис доступен и на Android.
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