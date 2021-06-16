Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средством

Уже в июле Парагвай может признать Bitcoin законным средством платежа.

Об этом рассказал национальный депутат Парагвая Карлитос Рейан.

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По его словам, депутаты в следующем месяце обсудят возможность полной легализации Bitcoin в стране. В проекте по легализации криптовалюты может принять участие PayPal.

“Мы давно говорили о том, что нашей стране надо идти в ногу со временем и с новым поколением. Момент пришел, наш момент. На этой неделе мы начинаем самый важный проект по инновациям на глазах у всего мира. Курс BTC взлетит на Луну вместе с PayPal”, – сказал Рейан.

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Каких-либо подробностей о возможной легализации Bitcoin в Парагвае пока нет, но аналитики считают, что, скорее всего, парагвайские чиновники скопируют законопроект Сальвадора.

Напомним, 9 июня большинство законодателей Сальвадора проголосовали за принятие Bitcoin в качестве законного платежного средства.

Возможность легализации Bitcoin также рассматривают Панама, Бразилия, Мексика и Аргентина.

Правда, признание Bitcoin законным платежным средствам не нравится представителям МВФ и Всемирного банка. Последний отказал Сальвадору в помощи в интеграции первой криптовалюты в финансовую систему.