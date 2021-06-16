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Суд Египта отложил слушания по делу о компенсации за блокировку Суэцкого канала

Суд Египта отложил слушания по делу о компенсации за блокировку Суэцкого канала

Владельцы контейнеровоза, который заблокировал Суэцкий канал в марте, сделали новое предложение в споре о компенсации с администрацией канала, и решение суда по этому делу было отложено на две недели в воскресенье, чтобы дать больше времени на переговоры.

Об этом информирует Reuters.

Гигантский контейнеровоз Ever Given стоит на якоре в озере между двумя участками канала с тех пор, как он был высвобожден с мели 29 марта. Он стоял на мели через весь канал в течение шести дней, блокируя сотни судов и нарушая мировую торговлю.

Управление Суэцкого канала (SCA) потребовало 916 миллионов долларов в качестве компенсации для покрытия усилий по спасению, репутационного ущерба и упущенной выгоды, прежде чем публично снизить запрос в 550 миллионов долларов.

Японские владельцы Ever Given Shoei Kisen и его страховщики обжаловали иск на задержание судна на основании постановления египетского суда.

Переговоры продолжались до субботы, и судовладельцы сделали новое предложение, сообщил адвокат SCA Халед Абу Бакр на судебном слушании по задержанию судна в Исмаилии.

Глава SCA ранее сообщил, что Shoei Kisen предложила заплатить 150 миллионов долларов.

Судебные источники сообщили, что рассмотрение дела было отложено до 4 июля, чтобы обеспечить «мировое соглашение».

Справка Finance.ua:

  • Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, 23 марта застрял в канале из-за сильного ветра, остановив движение в обоих направлениях и нанеся ущерб мировой торговле.
  • Администрация Суэцкого канала сначала требовала 916 миллионов долларов в качестве компенсации от японского владельца Ever Given компании Shoei Kisen.
  • Но ранее администрация Суэцкого канала заявила, что готова принять 550 млн долларов, включая залог в 200 млн долларов, внесенную для обеспечения возврата судна, и остаток суммы, подлежащей оплате, через аккредитивы.

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По материалам УНН
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