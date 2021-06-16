Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)

Летающий гоночный электромобиль Alauda Mk3 из серии Airspeeder прошел первые беспилотные испытательные полеты в южной Австралии.
Об этом сообщает The Verge.
Электрический мультилет с вертикальным взлетом (сокращенно eVTOL для электрического вертикального взлета и посадки) управлялся дистанционно, а испытательные полеты проходили под контролем Управления безопасности гражданской авиации Австралии.
Конечная цель Airspeeder и Alauda Aeronautics (первая — гоночная серия, вторая — производитель), основанных предпринимателем Мэтью Пирсоном, заключалась в создании летательных аппаратов для гонок, что, по данным компаний, является следующим их шагом. Согласно информации на сайте Airspeeder, «успешное выполнение этих полетов означает, что Гран-при беспилотных летающих электромобилей состоится в 2021 году в трех точках по миру, которые вскоре будут раскрыты».
Согласно информации Airspeeder, непилотируемый Mk3 весит 130 килограммов, может разгоняться от нуля до 100 км в час за 2,8 секунды и набирать высоту до 500 метров. У него есть съемный аккумулятор, который экипажи могут заменить менее чем за 20 секунд. По заявлению компании, он может летать от 10 до 15 минут на одном аккумуляторном блоке и оснащен лидаром и радаром для создания «виртуального силового поля» для предотвращения столкновений.
Airspeeder заявляет, что первые гонки серии EXA, которые планируется провести в конце этого года, будут включать до четырех команд с двумя пилотами, которые будут управлять болидом дистанционно, в каждой.
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