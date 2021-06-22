Мировой рынок недвижимости: рекордные цены за 13 лет и большой спрос на жилье

Из-за ограниченного предложения и растущего спроса цены на жилье во всем мире резко достигли рекордного уровня за 13 лет. Это вызывает опасения по поводу того, как долго этот рынок останется в подобном «раскаленном» состоянии, пишет CNN Business.
Что происходит. Фактически это подтверждает и глобальный индекс цен на жилье от МВФ, который следит за ситуацией на рынке жилья в 57 странах. Индекс уже превзошел предыдущий пик 2008 года.
Oxford Economics также подсчитал, что во многих крупных странах цены на жилье поднялись более чем на 10% в годовом исчислении.
Новости о недвижимости и стоимости «квадратов» мы часто публикуем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь! 🤫
Ажиотаж происходит и с акциями данного сектора. Биржевой фонд iShares, что следит за жилой недвижимостью, в этом году вырос на 23%, значительно опередив широкий индекс S&P 500. Акции американских компаний, которые строят квартиры и дома, таких как AvalonBay Communities и Invitation Homes, выросли на 31% и 26% соответственно.
Какую недвижимость покупают? Загородные дома и дачи пользуются не меньшим спросом, чем городская жилая недвижимость. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов США (NAR), в 2020 году объем таких продаж вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция перешла также на 2021 год: продажи выросли на 33% по сравнению с прошлым годом вплоть до апреля.
54% жилых домов были проданы по цене, превышающей цену их предложения, что является рекордным показателем.
Читайте также: Выгодно ли сейчас украинцам вкладывать в недвижимость
За этими цифрами стоят сумасшедшие факты: для того, чтобы приобрести жилье, клиенты готовы пойти практически на все. Например, предложить на $ 1 млн больше заявленной цены или заплатить клиентам-конкурентам сотни тысяч долларов, чтобы они отозвали свои заявки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коммунальные тарифы будут расти ежегодно минимум на 25-30% — прогноз13 ч. назад - 1000 9
Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грн5 ч. назад - 8545 3
Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку9 ч. назад - 371 2
В Польше на сезонных работах можно получить в 2,5 раза больше, чем в Украине – эксперт10 ч. назад - 351 1
Число зарегистрированных безработных достигло допандемического уровняВчера, 20:02 - 244 1
Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грн5 ч. назад - 8545 3
Турция, Кипр или Египет: сколько стоит отдых в 202112 ч. назад - 6227
Apple выпустит самый дешевый iPhone за всю историю — SE 2022Вчера, 22:04 - 1771
Представлен новый Dacia Duster 2022 с запасом хода до 1235 км (фото)21 ч. назад - 1343
В Великобритании изобрели технологию освещения дорог без электричества (фото)15 ч. назад - 1129 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)Вчера, 11:10 - 294
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысячПозавчера, 14:10 - 209 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 643
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1387 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1324 10