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Мировой рынок недвижимости: рекордные цены за 13 лет и большой спрос на жилье

Мировой рынок недвижимости: рекордные цены за 13 лет и большой спрос на жилье

Из-за ограниченного предложения и растущего спроса цены на жилье во всем мире резко достигли рекордного уровня за 13 лет. Это вызывает опасения по поводу того, как долго этот рынок останется в подобном «раскаленном» состоянии, пишет CNN Business.

Что происходит. Фактически это подтверждает и глобальный индекс цен на жилье от МВФ, который следит за ситуацией на рынке жилья в 57 странах. Индекс уже превзошел предыдущий пик 2008 года.

Oxford Economics также подсчитал, что во многих крупных странах цены на жилье поднялись более чем на 10% в годовом исчислении.

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Ажиотаж происходит и с акциями данного сектора. Биржевой фонд iShares, что следит за жилой недвижимостью, в этом году вырос на 23%, значительно опередив широкий индекс S&P 500. Акции американских компаний, которые строят квартиры и дома, таких как AvalonBay Communities и Invitation Homes, выросли на 31% и 26% соответственно.

Какую недвижимость покупают? Загородные дома и дачи пользуются не меньшим спросом, чем городская жилая недвижимость. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов США (NAR), в 2020 году объем таких продаж вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция перешла также на 2021 год: продажи выросли на 33% по сравнению с прошлым годом вплоть до апреля.

54% жилых домов были проданы по цене, превышающей цену их предложения, что является рекордным показателем.

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За этими цифрами стоят сумасшедшие факты: для того, чтобы приобрести жилье, клиенты готовы пойти практически на все. Например, предложить на $ 1 млн больше заявленной цены или заплатить клиентам-конкурентам сотни тысяч долларов, чтобы они отозвали свои заявки.

По материалам Build Portal
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