Выгодно ли сейчас украинцам вкладывать в недвижимость

Инфляция в Украине уже достигла 7,5%. Деньги лучше не просто хранить, а вкладывать, заявляют экономисты. Один из вариантов — недвижимость.
В 2020-м из-за карантина рынок недвижимости замер. Именно по причине коронакризиса люди боялись инвестировать и прогореть. Спрос уменьшился и потому цены просели, однако в какой-то момент рынок жилья активизировался.
Люди поняли, что в период, когда многие уже потеряли доходы, хорошо иметь подстраховку. Например, квадратные метры в столице. Поэтому бросились вкладывать в недвижимость все накопленное.
«Рынок отреагировал, и цены подскочили. Кроме того, сокращается предложение. Если в прошлом году в продажу ввели 175 новостроек, то в этом году их количество сократилось до 130. Новых проектов появляется не так много», — говорит эксперт рынка недвижимости Ярослава Чапко.
При этом вкладывать в квартиру на этапе фундамента выгоднее всего, а чем ближе к сдаче в эксплуатацию, тем дороже можно перепродать квадратные метры. Так, новостройки дают средний прирост стоимости на уровне 30−50%. По подсчетам экспертов, это даст инвестору выгоду не менее 20−40% годовых. Однако нет гарантий, что за несколько лет ожидания строительство не будет заморожено или не обанкротится застройщик. По этой причине потенциальные инвесторы не хотят рисковать средствами и чаще всего отдают предпочтение вторичному рынку.
«Из общего количества сделок уже 15% на „вторичке“ — это те, кто хочет вложить деньги и сдавать квартиры в аренду. Такого раньше не было», — заявил эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.
Отмечается, что если люди и покупают жилье на первичном рынке, то уже на этапе, когда построена основная часть дома. В таком случае под аренду приобретают 30% квартир.
«Средняя окупаемость квартиры в Украине для сдачи в аренду — от 10 до 15 лет в зависимости от того, где она находится, в каком месте. Это мы говорим не про чистый доход, который человек получил, а с учетом эксплуатационных затрат, ремонта», — отмечает Костецкий.
Директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов рассказывает об одной из своих квартир в городе Ирпень. Квартира площадью 63 кв. м расположена в пятиэтажном доме 2019 года постройки. При покупке квадратный метр здесь стоил 635 долларов, и это уже в заселенном доме. Несмиянов планирует перепродать эту квартиру.
«Я примерно оцениваю доход в 5−6 тысяч долларов, если мы сыграем „вкороткую“. Это если летом мы тут сделаем ремонт и продадим. А через 5−7 лет будет еще дороже стоить, что бы ни случилось», — говорит Несмиянов.
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