Швейцарию признали самой конкурентоспособной в мире страной

Международный институт управленческого развития в Лозанне признал Швейцарию самой конкурентоспособной страной в мире.
Об этом свидетельствуют данные Международного института управленческого развития (World Competitiveness, IMD)
После третьего места в 2020 году за текущий год Конфедерация заняла в рейтинге первое.
Как отмечают авторы исследования, по сравнению с предыдущим годом Швейцария улучшила показатели производительности, рынка труда и менеджмента.
В частности, Конфедерация заняла первое место в международном сравнении по категориям инфраструктуры и образования.
В то же время, Швейцария заняла третье место в вопросах здравоохранения и окружающей среды. Отдельного внимания удостоились успехи Конфедерации в вопросе международных инвестиций.
Эксперты отмечают, что слабыми местами экономики Швейцарии являются отрасли с повышенным влиянием государства. Прежде всего, речь идет о медиасфере, в которой принудительное финансирование в пользу государственного телевидения и радио уничтожает справедливую конкуренцию и вредит любой предпринимательской инициативе.
Поэтому не удивительно, что часовая отрасль (без присутствия государства) является конкурентоспособным экспортером.
В тройку самых конкурентоспособных стран в мире, по версии IMD World Competitiveness 2021 года, вошли Швеция и Дания — второе и третье места соответственно. Авторы исследования высоко оценили экономические показатели Швеции, когда Дания отличилась успехами в международной торговле, эффективности ведения бизнеса и макроэкономическими показателями.
Первая десятка стран, по версии IMD World Competitiveness 2021 год:
Стоит отметить, что Швейцария вернула себе первенство после того, как в 2020 году опустилась на несколько позиций.
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