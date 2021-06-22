Швейцарию признали самой конкурентоспособной в мире страной

Международный институт управленческого развития в Лозанне признал Швейцарию самой конкурентоспособной страной в мире.

Об этом свидетельствуют данные Международного института управленческого развития (World Competitiveness, IMD)

После третьего места в 2020 году за текущий год Конфедерация заняла в рейтинге первое.

Как отмечают авторы исследования, по сравнению с предыдущим годом Швейцария улучшила показатели производительности, рынка труда и менеджмента.

В частности, Конфедерация заняла первое место в международном сравнении по категориям инфраструктуры и образования.

В то же время, Швейцария заняла третье место в вопросах здравоохранения и окружающей среды. Отдельного внимания удостоились успехи Конфедерации в вопросе международных инвестиций.

Эксперты отмечают, что слабыми местами экономики Швейцарии являются отрасли с повышенным влиянием государства. Прежде всего, речь идет о медиасфере, в которой принудительное финансирование в пользу государственного телевидения и радио уничтожает справедливую конкуренцию и вредит любой предпринимательской инициативе.

Поэтому не удивительно, что часовая отрасль (без присутствия государства) является конкурентоспособным экспортером.

В тройку самых конкурентоспособных стран в мире, по версии IMD World Competitiveness 2021 года, вошли Швеция и Дания — второе и третье места соответственно. Авторы исследования высоко оценили экономические показатели Швеции, когда Дания отличилась успехами в международной торговле, эффективности ведения бизнеса и макроэкономическими показателями.

Первая десятка стран, по версии IMD World Competitiveness 2021 год:

Швейцария;

Швеция;

Дания;

Нидерланды;

Сингапур;

Норвегия;

Гонконг;

Тайвань;

ОАЭ ;

; США .

Стоит отметить, что Швейцария вернула себе первенство после того, как в 2020 году опустилась на несколько позиций.