Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси

Евросоюз вводит новые санкции против Беларуси.
Об этом глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник написал в Twitter.
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Как заявил в понедельник перед началом встречи европейских министров в Люксембурге Высокий
Кроме того, отметил Боррель, должны были обсуждаться секторальные экономические санкции. Впоследствии AFP со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что
Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был принужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта, после чего белорусские власти задержали бывшего редактора оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу.
Европейский совет после этого инцидента уже 24 мая решил применить дополнительные индивидуальные санкции против лиц и учреждений в Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны, и предоставил соответствующие поручения Еврокомиссии и высокому представителю ЕС.
Всем авиаперевозчикам ЕС рекомендовано избегать полетов над Беларусью, самолетам белорусских авиакомпаний запрещен доступ к европейским аэропортам.
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