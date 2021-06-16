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Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси

Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси

Евросоюз вводит новые санкции против Беларуси.

Об этом глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник написал в Twitter.

«Сегодня Е С послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры. Наше послание режиму нельзя понять неправильно: освободить всех политических заключенных, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог», — написал Мишель.

Как заявил в понедельник перед началом встречи европейских министров в Люксембурге Высокий представитель Е С Жозеп Боррель, новые санкции касаются около 86 лиц и учреждений.

Кроме того, отметил Боррель, должны были обсуждаться секторальные экономические санкции. Впоследствии AFP со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Совет Е С согласовал санкции против ключевых отраслей экономики Беларуси.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был принужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта, после чего белорусские власти задержали бывшего редактора оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу.

Европейский совет после этого инцидента уже 24 мая решил применить дополнительные индивидуальные санкции против лиц и учреждений в Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны, и предоставил соответствующие поручения Еврокомиссии и высокому представителю ЕС.

Всем авиаперевозчикам ЕС рекомендовано избегать полетов над Беларусью, самолетам белорусских авиакомпаний запрещен доступ к европейским аэропортам.

По материалам УКРИНФОРМ
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