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Samsung придумала складной смартфон с вращающейся камерой

Samsung придумала складной смартфон с вращающейся камерой

В одном из последних патентов Samsung описан новый вариант дизайна складного смартфона.

По задумке инженеров южнокорейского гиганта, нет необходимости в отдельной тыльной и фронтальной камерах, когда можно сделать одну универсальную на поворотном механизме.

Идея заключается в том, чтобы разместить блок с камерами на небольшом поворотном модуле цилиндрической формы в углу устройства. Он может поворачиваться на 180 градусов, что позволило бы снимать как себя, так и всё происходящее перед собой.


Изображение: 4pda.to

В описании патента также говорится, что смартфон способен автоматически определять положение, чтобы поворачивать объективы в нужную сторону.


Изображение: 4pda.to

Такая конструкция предоставляет пользователю ещё один способ взаимодействия с устройством: с помощью виртуального слайдера на экране можно вручную управлять поворотом блока камер, чтобы делать панорамные фото или просто снимать плавное видео.

По материалам 4PDA
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