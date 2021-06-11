Samsung придумала складной смартфон с вращающейся камерой

В одном из последних патентов Samsung описан новый вариант дизайна складного смартфона.
По задумке инженеров южнокорейского гиганта, нет необходимости в отдельной тыльной и фронтальной камерах, когда можно сделать одну универсальную на поворотном механизме.
Идея заключается в том, чтобы разместить блок с камерами на небольшом поворотном модуле цилиндрической формы в углу устройства. Он может поворачиваться на 180 градусов, что позволило бы снимать как себя, так и всё происходящее перед собой.
Изображение: 4pda.to
В описании патента также говорится, что смартфон способен автоматически определять положение, чтобы поворачивать объективы в нужную сторону.
Изображение: 4pda.to
Такая конструкция предоставляет пользователю ещё один способ взаимодействия с устройством: с помощью виртуального слайдера на экране можно вручную управлять поворотом блока камер, чтобы делать панорамные фото или просто снимать плавное видео.
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