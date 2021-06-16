В налоговой уточнили сроки уплаты транспортного налога

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, у которых есть зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ровенской области.

Объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года.

При оформлении сделки о приобретении права собственности сделка подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. Такая сделка считается совершенной с момента ее государственной регистрации.

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Итак, за транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект – проведена регистрация транспортного средства.

Что это значит. В случае, если месяц, в котором приобретено транспортное средство, и месяц, в котором произведена процедура его государственной регистрации, разные, то уплачиваться транспортный налог должен с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

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