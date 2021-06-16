Майами заманивает китайских Bitcoin-майнеров низкими ценами на энергию

Мэр Майами надеется привлечь китайских майнеров криптовалют низкими ценами на энергию и чистой ядерной энергетикой.

Как сообщает CNBC, мэр Фрэнсис Суарес заявил, что двери Майами открыты для Bitcoin-майнеров из Китая, которые сейчас изо всех сил пытаются найти «приют» после того, как Пекин четко дал понять, что их дни в стране сочтены.

Майнинг – очень энергоемкий процесс. Более половины всех майнеров сейчас базируются в Китае, но их массовый выход из страны уже начался. Куда они идут, пока не ясно, указывает телеканал.

Хотя Суарес сказал CNBC, что он лично не получал никаких звонков от китайских майнеров, мэр пытается поддержать их, продвигая практически неограниченные поставки дешевой ядерной энергии в город.

Bitcoin-майнери не зависят от места расположения; все, что им нужно, – это оборудование и хорошее подключение к интернету. Однако то, что варьируется от места к месту, – это стоимость энергии. И в конечном итоге майнеры больше всего заботятся о поиске самого дешевого источника энергии для увеличения своей прибыли.

Вот почему мэр Суарес, один из самых дружественных к криптовалютам политиков в Соединенных Штатах, дает большие обещания относительно расходов на ведение бизнеса в Майами.

«Тот факт, что у нас есть ядерная энергия, означает, что это очень недорогая энергия», – сказал Суарес CNBC.

По данным Управления энергетической информации, менее чем в часе езды от мэрии находится АЭС, которая помогает обеспечивать энергией Майами. Бюро трудовой статистики сообщило, что в среднем цена электроэнергии за киловатт-час составляет 10,7 центов в Майами, по сравнению с в среднем по стране 13,3 цента.

Мэр также рассматривает ряд других стимулов для привлечения майнеров, такие налоговые и инфраструктурные льготы.