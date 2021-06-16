0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Майами заманивает китайских Bitcoin-майнеров низкими ценами на энергию

Майами заманивает китайских Bitcoin-майнеров низкими ценами на энергию

Мэр Майами надеется привлечь китайских майнеров криптовалют низкими ценами на энергию и чистой ядерной энергетикой.

Как сообщает CNBC, мэр Фрэнсис Суарес заявил, что двери Майами открыты для Bitcoin-майнеров из Китая, которые сейчас изо всех сил пытаются найти «приют» после того, как Пекин четко дал понять, что их дни в стране сочтены.

Майнинг – очень энергоемкий процесс. Более половины всех майнеров сейчас базируются в Китае, но их массовый выход из страны уже начался. Куда они идут, пока не ясно, указывает телеканал.

Хотя Суарес сказал CNBC, что он лично не получал никаких звонков от китайских майнеров, мэр пытается поддержать их, продвигая практически неограниченные поставки дешевой ядерной энергии в город.

Bitcoin-майнери не зависят от места расположения; все, что им нужно, – это оборудование и хорошее подключение к интернету. Однако то, что варьируется от места к месту, – это стоимость энергии. И в конечном итоге майнеры больше всего заботятся о поиске самого дешевого источника энергии для увеличения своей прибыли.

Вот почему мэр Суарес, один из самых дружественных к криптовалютам политиков в Соединенных Штатах, дает большие обещания относительно расходов на ведение бизнеса в Майами.

«Тот факт, что у нас есть ядерная энергия, означает, что это очень недорогая энергия», – сказал Суарес CNBC.

По данным Управления энергетической информации, менее чем в часе езды от мэрии находится АЭС, которая помогает обеспечивать энергией Майами. Бюро трудовой статистики сообщило, что в среднем цена электроэнергии за киловатт-час составляет 10,7 центов в Майами, по сравнению с в среднем по стране 13,3 цента.

Мэр также рассматривает ряд других стимулов для привлечения майнеров, такие налоговые и инфраструктурные льготы.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.