Министр финансов прокомментировал слухи о получении 600 млн евро помощи от ЕС

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что главным условием для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 миллионов евро является принятие ряда законопроектов.
Об этом он сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.
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«Чтобы была макрофинансовая помощь, для этого нужно принять соответствующие законы», — сказал министр.
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Отметим, что ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщили, что Марченко якобы получил письмо от Еврокомиссии о выделении макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро от Европейского Союза.
Однако в письме якобы сказано, что получению транша мешает процесс избрания главы САП, который «столкнулся с задержками». Также в ЕС отметили, что завершение первого чтения закона О Высшем совете правосудия, НАБУ и о Высшей квалификационной комиссии не в полной мере отражают мнения Венецианской комиссии, в частности, относительно механизмов голосования, предложенных комиссией.
Напомним, что ранее Марченко, называя три условия для Украины, чтобы получить следующий транш Международного валютного фонда, также указал на необходимость принятия законов о ВРП, НАБУ и НАПК.
В то же время он заверил, что критические потребности финансирования бюджета Министерство финансов закрывает, в частности, «заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета».
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