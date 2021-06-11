ЕС начинает открывать границы для граждан третьих стран

Об этом говорится в заявлении
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«После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки
Отмечается, что с 18 июня 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей таких третьих стран: Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая.
Этот список будет пересматриваться каждые две недели.
При этом Совет подчеркивает, что для КНР границы откроются только тогда, когда эта страна откроет границы для ЕС.
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