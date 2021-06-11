ЕС начинает открывать границы для граждан третьих стран

Совет Е С вернул Соединенные Штаты в перечень стран, для граждан которых будут открыты границы, закрытые из-за пандемии.

Об этом говорится в заявлении Совета Е С , распространенном в Брюсселе в пятницу, 18 июня.

Читайте также: Стало известно, когда вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию

«После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в Е С Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 18 июня 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей таких третьих стран: Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая.

Этот список будет пересматриваться каждые две недели.

При этом Совет подчеркивает, что для КНР границы откроются только тогда, когда эта страна откроет границы для ЕС.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с выгодой.