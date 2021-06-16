Наказание за неуплату алиментов

Одним из действенных средств воздействия на должников является угроза наложения финансовых санкций в виде штрафов.

Об этом напоминает Министерство юстиции.

«Так, при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 1 год, исполнитель выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере 20% суммы задолженности. Если же задолженность составляет 2 года — налагается штраф в размере 30% от такой суммы. А для задолженностей в 3 года и более применяется штраф в размере 50% от суммы неуплаченных платежей», — поясняют в Минюсте.

Все эти средства перечисляются в пользу ребенка.

Штрафы за просрочку. В случае просрочки уплаты алиментов взыскатель также имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере 1% суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100% задолженности.

При этом должны быть в наличии две составляющие для применения указанной ответственности:

задолженность возникла по уплате алиментов, установленных по решению суда или по договоренности между родителями (нотариально заверенного договора об уплате алиментов на ребенка согласно ч. 1 ст. 189 СК Украины);

наличие виновных действий лица, которое обязано платить алименты по решению суда или по договоренности между родителями, которые привели к возникновению задолженности.

«То есть, если задолженность возникла по независящим от последнего обстоятельствам (болезнь, ошибка бухгалтера, фактическая невозможность осуществлять выплаты по другим уважительным причинам), пеню на нее начислять нельзя. Если же вина плательщика имеется, можно смело делать расчет неустойки по алиментам и подавать иск о ее взыскании», — отметили в министерстве.

При этом для суда не имеет значения форма вины плательщика (умысел или неосторожность).

Также, в случае, когда содержание предоставляется на основании договора об уплате алиментов и в нем прямо не предусмотрена ответственность за несвоевременное выполнение возложенных на стороны обязательств, то есть предоставление содержания, — неустойка не может быть взыскана.

Во всех остальных случаях взыскатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании неустойки за неуплату (пени) алиментов.

На основании данных о расчете исполнителем размера алиментной задолженности взыскатель должен самостоятельно рассчитать размер неустойки.

В соответствии с правовой позицией Большой палаты Верховного Суда от 03 апреля 2019 года по делу № 333/6020/16-ц размер пени по месячному платежу рассчитывается так:

задолженность по уплате алиментов за конкретный месяц (месячный платеж) необходимо умножить на количество дней задолженности, которые отсчитываются с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором должны быть уплачены, но не уплачивались алименты, до дня их фактической выплаты (при этом день выполнения обязательства не включается в срок задолженности) и умножить на 1 процент.

То есть, задолженность за месяц х количество дней задолженности х 1%.

Куда подавать иск? Иски к должнику предъявляются в суд по месту его жительства или пребывания. Также могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца.

Сколько стоит иск? Истцы по делам о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.