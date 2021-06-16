0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

В Европе существенно возрос спрос на новые легковые автомобили: назван топ-3 производителей

В Европе существенно возрос спрос на новые легковые автомобили: назван топ-3 производителей

В мае 2021 года регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе показали бешеный рост.

Так, в прошлом месяце было приобретено 891 665 единиц машин, что на 53,4% больше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, результат прошлого месяца по-прежнему намного ниже 1,2 миллиона автомобилей, проданных в мае 2019 года.

На национальных рынках наблюдался значительный прирост объемов, причем наибольший рост продемонстрировала Испания (+177,8%). Три других ключевых автомобильных рынка ЕС также показали хорошие результаты в мае: Франция (+46,4%), Италия (+43,0%) и Германия (+37,2%).

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия – 230 635 авто. На втором месте Италия, где в мае было зарегистрировано 142 730 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 141 040 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 251 078 авто, в то же время рост составил 71,8% по сравнению с прошлогодним маем. На втором месте Stellantis с результатом 199 775 проданных автомобилей, что на 49,1% больше показателя годичной давности. И третий результат у Renault Group – 84 996 (рост +22,5%).

С января по май 2021 года спрос на новые автомобили в ЕС увеличился на 29,5% и достиг 4,3 миллиона зарегистрированных единиц. Резкое снижение в первые два месяца 2021 года было уравновешено повышением в марте, апреле и мае. Каждый из четырех основных рынков в этом году показал двузначный процентный рост: Италия (+62,8%), Франция (+50,1%), Испания (+40,0%) и Германия (+12,8%).

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.