Первое в мире ро-ро судно, оборудованное парусами, построят во Франции

Французская компания-судовладелец Neoline выбрала верфь для строительства первого в мире ро-ро судна, оборудованного парусами.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.
По информации Neoline, компания подписала соглашение о намерениях с французской компанией Neopolia Mobility, выигравшей тендер, в котором участвовали десять международных судостроительных предприятий.
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Длина судна составит 136 м, грузовместимость – 500 автомобилей и 280 контейнеров.
Ожидается, что строительство первого грузового парусного судна начнется уже этим летом, сдача в эксплуатацию запланирована на первую половину 2024 года.
Neoline намерена построить два таких судна. Они будут задействованы на маршруте Франция-Балтимор.
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