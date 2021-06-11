Энергетический дисбаланс Земли удвоился за 15 лет – NASA

Исследования показывают, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.
Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на The Guardian.
Согласно новым исследованиям, описанными как «беспрецедентное» увеличение на фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.
Ученые из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (Noaa) сообщили в новом исследовании, что «энергетический дисбаланс Земли почти удвоился» с 2005 по 2019 год. Рост было описано как «тревожный».
«Энергетический дисбаланс» означает разницу между тем, сколько «излучающей энергии» Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью по сравнению с тем, сколько «теплового инфракрасного излучения» возвращается обратно в космос.
«Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться», — говорится в заявлении NASA в этом исследовании.
Читайте также: В Нидерландах планируют создать биржу водорода
При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.
Эта система сбора данных позволяет «точно оценить скорость нагрева мирового океана».
«Тенденции, которые мы обнаружили, в определенном смысле были весьма тревожными», — сказал Норман Леб, ведущий автор исследования и исследователь NASA.
Повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае двигалось бы в космос. Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега.
Исследователи также заявили, что «естественный» сдвиг в Тихом океане от прохладной фазы к теплой, видимо, имел значительную роль в усилении этого энергетического дисбаланса.
Исследование показало, что если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6234 14
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1489 11
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2177 8
Витренко дал прогноз на случай остановки транзита российского газаВчера, 10:15 - 1432 8
В Мининфраструктуры похвастались спросом на евробонды «Большой стройки»Вчера, 11:36 - 201 6
В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидийВчера, 10:00 - 11478
Украинцам начнут приходить по три платежки за газВчера, 11:00 - 6234 14
Тарифы на электроэнергию для населения вскоре изменятВчера, 11:48 - 2177 8
Новость для заробитчан: Польша планирует повышение минимальной зарплатыВчера, 14:01 - 1592
Нардепы предлагают обложить налогом «сверхприбыль» экспортеровВчера, 08:00 - 1489 11
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 219
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 801 8
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 902
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1217
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 661